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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:34

(Özel) Tellerde esrarengiz ayakkabılar

İstanbul Küçükçekmece’de bir mahallede elektrik tellerine asılı ayakkabılar sokakta oturan sakinlerin dikkatini çekiyor. Kim tarafından ne amaçla asıldığı bilinmeyen ayakkabıların akıbeti herkes tarafından merak konusu.

(Özel) Tellerde esrarengiz ayakkabılar
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İstanbul Küçükçekmece’de bir mahallede elektrik tellerine asılı ayakkabılar sokakta oturan sakinlerin dikkatini çekiyor. Kim tarafından ne amaçla asıldığı bilinmeyen ayakkabıların akıbeti herkes tarafından merak konusu.

Yarımburgaz Mahallesi sakinleri son birkaç gündür elektrik tellerine asılı ayakkabıların sırrını merak ediyor. Vatandaşların görüş ayrılığı yaşa da Avrupa’nın birçok bölgesinde bu durum ‘Shoefiti’ olarak biliniyor ve çetelerin hakimiyetinde olan veya uyuşturucu satılan bölgeleri işaretlemek için kullanılıyor.

Bir kısım vatandaş ise çocukların ayakkabıları eğlence olarak atmış olabileceğini düşünüyor. Mahallede uzun yıllardır temizlik görevlisi olarak çalışarak bir vatandaş, "Geçen senedir bu ayakkabılar orada. Benim de dikkatimi hep çekiyor. Birkaç kişiye sordum bu durumu birisi dedi ki bana herhalde reklam amaçlı konulmuş. Ben de dedim ki direkte reklam olmaz. Burada fazla kimse de yok reklam olmasını gerektirecek" dedi.

Sokak sakinlerden bir kadın ise, "Dikkatimi çekti benim de, başka ayakkabılar da vardı onları rüzgar düşürdü. Çok ilginç bir şey daha önce böyle bir şey görmedim" diye konuştu.
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