(ÖZEL) TEM Otoyolundaki feci kazada şans eseri yaralı olarak kurtuldu

TEM Otoyolunda arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen tıra önce bir otomobil arkadan çarptı, sonrasında ise dubalarla yol kontrolünü sağlamaya çalışan polisleri dikkate almayan VİP minibüs tıra saplandı. Yaşanan feci kazayı minibüs sürücüsü şans eseri yaralı olarak atlatırken, trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolunda arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen tıra önce bir otomobil arkadan çarptı, sonrasında ise dubalarla yol kontrolünü sağlamaya çalışan polisleri dikkate almayan VİP minibüs tıra saplandı. Yaşanan feci kazayı minibüs sürücüsü şans eseri yaralı olarak atlatırken, trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 26 E 0963 plakalı tır yolda arıza yaptığı için emniyet şeridine çekerek beklemeye başladı. Yolda hızlı bir şekilde ilerleyen 34 KR 5439 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde bekleyen tırın 67 TU 199 plakalı dorsesine arkadan çarparak yola savuruldu. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise yol üzerinde dubalarla kontrolü sağlamaya çalıştı. Ekiplerin dubalarla yaptığı uyarıları dikkate almayarak emniyet şeridine giren Suat Topaç idaresindeki 34 KS 7488 plakalı VİP minibüs tıra saplandı. Kazada son anda kurtulan polis ekipleri, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yaralı sürücü sıkıştığı şoför mahallinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametine bir süre kapatılan yol, ekiplerin çalışmaları ve araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.

Feci Kazada şans eseri yaralı olarak kurtuldu

Yaşanan kaza sonrası yol kontrolünü sağlamak için dubaları yola koyan polis ekipleri emniyet şeridine giren VİP Minibüsü son anda fark ederek yol kenarına kaçtı. Dubaları geçen VİP minibüs sürücüsü Suat Topaç, duramayarak emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarptı. Kazada minibüsün motor bölümü tırın altına girerken, sürücü Suat Topaç, şans eseri kazayı yaralı olarak atlattı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Suat Topaç, Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.