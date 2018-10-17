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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:29

(Özel) Tomruk yüklü traktörün devrime anı ve yaşanan kargaşa güvenlik kameralarına yansıdı

Kastamonu’nun Tosya ilçe merkezinde tomruk yüklü traktör kazasında yaşanan panik dolu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

(Özel) Tomruk yüklü traktörün devrime anı ve yaşanan kargaşa güvenlik kameralarına yansıdı
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Kastamonu’nun Tosya ilçe merkezinde tomruk yüklü traktör kazasında yaşanan panik dolu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Tosya ilçesi Marangozlar Sanayi Sitesinden tomruk yükleyerek ayrılan ve ilçe merkezinde seyir halinde olan traktör sürücüsünün bir anlık hatası çevrede bulunan insanlara korku dolu anlar yaşattı. Şoförün dikkatsizliği, traktörün römorkunu yol kenarında duran çöp konteynerine takmasına sebep oldu. Römork, darbenin etkisiyle yana yattı ve traktörün üzerindeki tomruklar yan tarafta bulunan otomobilin üstüne devrildi. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu anlarda yaşanan kazada, traktör sürücüsü hareket halinde olan traktörden atlayarak, çevrede bulunan vatandaşlarla birlikte römorku elle durdurmaya çalıştı. Sürücünün traktörden atlamasıyla direksiyonu boş kalan traktör, bu defa insanların üzerine doğru gitmeye başladı.

Bu sırada yol kenarında mantar satan yaşlı bir vatandaş, sürücüsü olmayan ve insanların üzerine doğru gitmekte olan traktöre müdahale etmek üzere hemen şoför mahalline atlayarak traktörü durdurdu. Hareket halinde olan tomruk yüklü römorku durdurmaya çalışan vatandaşların panik anından sonra, otomobil ile traktör römorku arasında kalmaktan son saniyede kurtulan bir vatandaşın o anları ve sürücüsü olmayan hareket halindeki traktöre atlayarak durduran yaşlı adamın kahramanlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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