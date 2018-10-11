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11 Ekim 2018 Perşembe 09:07

(Özel) Ümraniye’de feci motosiklet kazası kamerada

Ümraniye’de motosiklet sürücüsü refüjde bulunan aradan karşı şeride geçmek istediği sırada arkasından gelen başka bir motosikletliyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir motosikletlinin kaskı metrelerce uzağa fırlarken, kaza anı...

(Özel) Ümraniye'de feci motosiklet kazası kamerada
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Ümraniye’de motosiklet sürücüsü refüjde bulunan aradan karşı şeride geçmek istediği sırada arkasından gelen başka bir motosikletliyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir motosikletlinin kaskı metrelerce uzağa fırlarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Ümraniye Çakmak Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü yasak olmasına rağmen refüjdeki boşluktan dönüş yaparak karşı şeride geçmek istediği sırada, arkasından gelen motosikletliyi fark etmeyince olanlar oldu. Aynı istikamette ilerleyen başka bir motosikletli duramayarak dönüş yapmak için manevra yapan motosiklete çarptı.

Motosikletlinin kaskı metrelerce havaya fırladı

Yaşanan kazada, çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Çarpışma sonucunda bir motosikletlinin kaskı sürücünün kafasından çıkarak metrelerce uzağa fırladı. Motosikletliler uzun süre yerde hareketsiz yatarken, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

2 motosikletlinin çarpışma anı kamerada

Ümraniye’de yaşanan feci kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün dönüş yapmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada aynı istikametten hızla gelen diğer motosikletli çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletlileri yola savruluyor. Şahıslardan bir tanesinin kazanın etkisi ile kaskının metrelerce ileri fırladığı görülüyor. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için koştuğu görülüyor.
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