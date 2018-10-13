(Özel) Uyuşturucu ve silah çıkan günü birlik evde şaşırtan yazı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden tespit ettiği günübirlik evlere yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde ’skunk’ ile birlikte ruhsatsız silah ele geçirirken, 2 şahsı da gözaltına aldı. Günübirlik evlerin birisinin camında yazan ‘güvenli konaklamanın adresi’ yazısı dikkat çekti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden tespit ettiği günübirlik evlere yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde ’skunk’ ile birlikte ruhsatsız silah ele geçirirken, 2 şahsı da gözaltına aldı. Günübirlik evlerin birisinin camında yazan ‘güvenli konaklamanın adresi’ yazısı dikkat çekti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, günü birlik evlere baskın düzenledi. Düzenlenen operasyona çok sayıda polis ekibi katılırken mekanlarda suç unsurları arandı. Didik didik arama yapan ekipler, ’skunk’ adı verilen bir miktar uyuşturucu maddeyle birlikte ruhsatsız silah da ele geçirdi. Olayla ilgili 1’i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon yapılan binalardan birisinin camından ise ’Güvenli konaklamanın adresi’ yazması dikkat çekti.