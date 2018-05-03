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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:29

Özel yurtta 16 öğrenci yemekten zehirlendi

Gaziantep’te özel bir yurtta yedikleri yemekten zehirlendiği ileri sürülen 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Özel yurtta 16 öğrenci yemekten zehirlendi
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Gaziantep’te özel bir yurtta yedikleri yemekten zehirlendiği ileri sürülen 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te özel yurtta kalan ve akşam yemeğinde kavurma yedikleri belirlenen öğrencilerden 16’sı gece saatlerinde şiddetli mide bulantısı yaşamaya başladı. Öğrencilerin kusma şikayeti üzerine 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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