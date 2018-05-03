Özel yurtta 22 öğrenci yemekten zehirlendi

Gaziantep’te özel bir yurtta yedikleri yemekten zehirlenen 22 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, özel yurtta kalan ve akşam yedikleri yemekten zehirlenen 22 öğrenci gece saatlerinde şiddetli mide bulantısı yaşamaya başladı. Öğrencilerin kusma şikayeti üzerine 112 sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenciler, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin durumu iyi

Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, öğrencilerin durumunun iyi olduğunu belirterek, “Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine 22 öğrenci karın ağrısı ve ishal şikayetiyle geldi. Yapılan ön değerlendirmelerde kişilerin besin zehirlenmesi bulguları göstermiş oldu. Tedavilerine başlandı. Genel durumları şu an iyi herhangi bir hayati tehlike yok. Gözlem altında tutuyoruz sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Sonuçlara göre bugün çocukların büyük bir kısmını taburcu ederiz diye düşünüyorum” diye konuştu.