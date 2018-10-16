Pakistan sınırında 14 İran sınır muhafızı kaçırıldı

İranlı bir yetkili, detay vermeden, bu sabah erken saatlerde ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırındaki Lulakdan köyünde 14 sınır muhafızının teröristler tarafından kaçırıldığını söyledi.

İranlı bir yetkili, detay vermeden, bu sabah erken saatlerde ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırındaki Lulakdan köyünde 14 sınır muhafızının teröristler tarafından kaçırıldığını söyledi.

İran Haber ajansı İRNA’nın İranlı bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberde, sınır muhafızlarının İran’ın Pakistan sınırındaki Mirjave kontrol noktasından kaçırıldığını açıkladı.

Kaçırılan sınır muhafızlarından 7’sinin Basij gönüllü milis kuvvetlerinden, 5’nin İran ordusunun sınır muhafızı, 2’sinin de devrim muhafızlarından olduğu kaydedildi.

Lulakdan’ın Sistan ve Belucistan bölgesininin ayrılıkçı militanlar ve uyuşturucu kaçakçılarının hedefi olduğu bir bölge olduğu belirtildi.