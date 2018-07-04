Pakistan’da şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 18’e çıktı

Pakistan’ın doğusundaki Lahor şehrinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısı 18’e çıktı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Pakistan’ın doğusundaki Pencap vilayetindeki kentlerde şiddetini arttıran yağışlar nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatının kaybedenleri 18’e çıktığı, yaralı sayısında ise bir değişiklik olmadığı bildirildi.

Yetkililer, Pencap vilayetine bağlı Lahor şehrinde elektrik çarpması ve ve bir evin çatısının çökmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15, Endüstri şehri Faysalabad şehrinde ise 3 kişinin farklı kazalar nedeniyle hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

Lahor şehrine dün 10 saat aralıksız yağmur yağdığı ve şehre düşen yağmur oranının 280 milimetre olarak tesbit edilirken, şehrin alçak bölgeleri sular altında kaldı. Şehir merkezinde ise 6 metre derinliği, 60 metre genişliği olan iki gölcük meydana geldi.

Yağmur sularından karayolu trafiği etkilenirken, Lahor’daki Allama İkbal Uluslararası Havalimanında uçuşlar ertelendi.

Meteoroloji departmanı, eyalette 24 saat içinde daha fazla yağmur uyarısında bulundu.

Muson yağmurları her yıl Haziran-Temmuz aylarında Pakistan’da etkili olur ve Muson sezonu Eylül ayının ilk haftasında sona erer. Bu dönemde, ülke çeşitli bölgelerde sele neden olan yoğun yağışlar meydana gelir.

Pakistan’da 2010 yılında meydana gelen selde ülke arazisinin yüzde 20’si zarar görürken, bin 540 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 88 kişi ise yaralanmıştı. BM raporuna göre, selde 557 bin 226 ev yıkılmış, 6 milyondan fazla insan yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalmıştı.