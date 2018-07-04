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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:18

Pakistan’da şiddetli yağışlardan 9 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın doğusundaki Lahor şehrinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Saatler süren yağışların şehrin farklı bölgelerinde hasara yol açması nedeniyle Lahor’da acil durum ilan edildi.

Pakistan'da şiddetli yağışlardan 9 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan’ın doğusundaki Lahor şehrinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Saatler süren yağışların şehrin farklı bölgelerinde hasara yol açması nedeniyle Lahor’da acil durum ilan edildi.

Pakistan’da yerel medyada çıkan haberlerde, Lahor şehrinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Pencap eyaletinin Lahor şehrinde aralarında 2 polis memurunun olduğu 6 kişi yağmura bağlı elektrik çarpmasıyla hayatını kaybetti. Ayrıca, Johar kasabasında şiddetli yağış nedeniyle harap bir evin çatısının yıkılmasıyla içinde yaşayan 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün hayatını kaybetti, üçünün durumu ise ciddiyetini koruyor.

Lahor’daki Allama İkbal Uluslararası Havalimanı yetkililerini yaptığı açıklamada, yağışın uçuş operasyonlarını bozduğu belirtilerek, havaalanına inmesi planlanan dört uluslararası uçuşun ertelendiği ve Suudi Arabistan’dan başka bir uçağın da doğudaki Multan şehrine yönlendirildiği bildirildi. Şehirde, şiddetli yağışlar nedeniyle hasar meydana geldiği için acil durum ilan edildi.

Lahor’da 200’ün üzerindeki elektrik şebekesinde şiddetli yağmur yüzünden kesintiler yaşanırken, şehre 252 milimetre yağmur yağdığı ve bunun son 38 yılın rekoru olduğu belirtildi.

Pakistan’ın Hava Durumu Departmanına göre, Lahor’daki yağmurlar önümüzdeki üç gün daha devam edecek.
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