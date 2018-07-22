ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 12:10

Pakistan’da siyasi lidere bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Pakistan’da bir siyasi lidere bombalı saldırı yapıldı. Olayda aracın şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.Pakistan’da genel seçimler öncesi terör saldırıları devam ediyor. Seçimlerde aday olan Ikram Gandapur aracıyla seyir...

Pakistan'da siyasi lidere bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Pakistan’da bir siyasi lidere bombalı saldırı yapıldı. Olayda aracın şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Pakistan’da genel seçimler öncesi terör saldırıları devam ediyor. Seçimlerde aday olan Ikram Gandapur aracıyla seyir halindeyken evinin yakınında bombalı saldırıyla uğradı. Dera İsmail Han şehrinde meydana gelen saldırıda şoför hayatını kaybederken, Ikram Gandapur ve 2’si polis memuru 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Yaralılar Combined Askeri Hastanesine kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku