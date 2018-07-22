Pakistan’da siyasi lidere bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Pakistan’da bir siyasi lidere bombalı saldırı yapıldı. Olayda aracın şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Pakistan’da genel seçimler öncesi terör saldırıları devam ediyor. Seçimlerde aday olan Ikram Gandapur aracıyla seyir halindeyken evinin yakınında bombalı saldırıyla uğradı. Dera İsmail Han şehrinde meydana gelen saldırıda şoför hayatını kaybederken, Ikram Gandapur ve 2’si polis memuru 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu bildirildi.Yaralılar Combined Askeri Hastanesine kaldırıldı.