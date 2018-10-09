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09 Ekim 2018 Salı 15:35

Palandöken: "Bu mücadeleyi esnaf sanatkarlar olarak destekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programının son derece olumlu olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu mücadeleyi esnaf sanatkarlar olarak destekliyoruz" dedi.

Palandöken: 'Bu mücadeleyi esnaf sanatkarlar olarak destekliyoruz'
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programının son derece olumlu olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu mücadeleyi esnaf sanatkarlar olarak destekliyoruz" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, "Topyekün mücadeleye esnaf ve sanatkar camiası olarak biz de destek veriyoruz. Tüm sektörlerde yapılan indirimler elektrik, doğalgaz ve akaryakıta da yansıtılırsa enflasyonla mücadele daha başarılı olur. Çünkü elektrik, doğalgaz ve akaryakıttaki indirim tüm işletmelerin maliyetini düşüreceğinden birçok mal ve hizmette daha yüksek oranda indirim yapılmasının önü açılacaktır. Bu indirimler enflasyonun düşmesine çok büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kaydetti.
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