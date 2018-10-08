Pamuk yüklü kamyon elektrik tellerine temas edince alev aldı

Şanlıurfa’da, pamuk yüklü kamyonun elektrik tellerine temas etmesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen yangında tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Gümüş Mahallesi’nde yaşandı. Tarlalardan toplanan pamuğu kent merkezine götüren kamyon, tarla çıkışında elektrik tellerinin altından geçerken yangın çıktı. Sürücü kamyonu kenara çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı.Yangında tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi.