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12 Ekim 2018 Cuma 05:45

Papaz Brunson, duruşma öncesi evinden alındı

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddialarıyla İzmir’de ev hapsinde tutulan ABD’li papaz Brunson, 4. kez hakim karşısına çıkmak için ev hapsinde tutulduğu dairesinden alınarak Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne...

Papaz Brunson, duruşma öncesi evinden alındı
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Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddialarıyla İzmir’de ev hapsinde tutulan ABD’li papaz Brunson, 4. kez hakim karşısına çıkmak için ev hapsinde tutulduğu dairesinden alınarak Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde götürüldü.

ABD ve Türkiye arasında krize neden olan papaz Andrew Craig Brunson, bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde 4. kez hakim karşısına çıkacak. 25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana ev hapsinde tutulduğu dairesinde cezasını çeken ABD’li rahip, duruşma öncesi saat 05.30 sıralarında İzmir’deki evinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde bir araçla alındı. Brunson’ın çıkışı sırasında çevrede kuş uçurtulmazken, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Rahip Brunson, daha sonra özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis aracıyla Aliağa ilçesindeki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü’ne götürüldü.
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