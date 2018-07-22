Para için gelin arabasının kaputunda ölümüne yolculuk

Adana’da iki genç para almak için gelin arabasının motor kaputunda kilometrelerce yolculuk ederek canlarını hiçe saydı.Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda gelin arabasından para almak isteyen gençler, aracın motor...

Adana’da iki genç para almak için gelin arabasının motor kaputunda kilometrelerce yolculuk ederek canlarını hiçe saydı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda gelin arabasından para almak isteyen gençler, aracın motor kaputu üzerine yattı. Ancak araç sürücü gençlere aldırış etmeden yoluna devam etti. Gençler ise para almak için diretince kilometrelerce hızla giden aracın motor kaputunda seyahat etti. Diğer araç sürücüleri ise şaşkınlıkla olayı izledi. Bazı sürücüler olayı cep telefonlarıyla görüntüledi.