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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:31

Parası biten Alman hırsız girdiği villada günlerce konaklayıp karnını doyurdu

Antalya’da tatil yaptığı sırada parası biten Alman uyruklu şahıs, sahibinin olmadığı villada günlerce konaklayıp, evdeki ziynet eşyaları ve elektronik cihazları sattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şahsın ifadesinde, "Açlıktan ölecektim. Bu yüzden villada konaklayıp yiyip içtim" dediği öğrenildi.

Parası biten Alman hırsız girdiği villada günlerce konaklayıp karnını doyurdu
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Antalya’da tatil yaptığı sırada parası biten Alman uyruklu şahıs, sahibinin olmadığı villada günlerce konaklayıp, evdeki ziynet eşyaları ve elektronik cihazları sattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şahsın ifadesinde, "Açlıktan ölecektim. Bu yüzden villada konaklayıp yiyip içtim" dediği öğrenildi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi’ndeki bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre villa sahibi S.Ç.’nin evde olmadığını bilen site görevlisi, evde ışıklar yanınca şüphelendi ve durumu polise bildirdi.

İhbarla harekete geçen polis, villada Alman uyruklu M.S.’yi buldu. Polis merkezine götürülen M.S. ifadesinde bir süre önce Almanya’dan Antalya’ya tatile geldiğini, parası bitince konakladığı otelden ayrıldığını ve kalacak yeri olmadığı için villaya zorla girdiğini anlattı. M.S. ayrıca ifadesinde "Açlıktan ölecektim. Bu yüzden villada konaklayıp yiyip içtim" dedi.

M.S.’nin evdeki ziynet eşyası ve elektronik cihazları çalıp sattığı belirlendi. Villa sahibi S.Ç.’nin şikayetiyle M.S. adliyeye sevk edildi.
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