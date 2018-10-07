Paris’te kürk karşıtı protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te kürk karşıtı aktivistler veganların da katılımıyla gösteri düzenledi.Paris’te gerçek kürk kullanımına karşı hayvanları koruma dernekleri ile hayvanları koruma örgütü üyeleri tarafından, hayvan kostümleriyle...

Fransa’nın başkenti Paris’te kürk karşıtı aktivistler veganların da katılımıyla gösteri düzenledi.

Paris’te gerçek kürk kullanımına karşı hayvanları koruma dernekleri ile hayvanları koruma örgütü üyeleri tarafından, hayvan kostümleriyle yürüyüş gerçekleştirdi. Protestocular, Republique Meydanı’ndan tanınmış ünlü marka kürklerin satışını yapan Galerie Lafayette mağazasına yürümek istedi, ancak polis göstericilerin bu isteğini kabul etmeyerek yürüyüşü engelledi.

Gösteriye, kasap ve et satışı yapan dükkanlara karşı olan Veganların da destek vermesi polisin sıkı güvenlik önlemleri almasına neden oldu. Veganların daha önce düzenledikleri bir gösteride, kasap ve et satışı yapan dükkanları tahrip etmeleri sonucu polis ekipleri sıkı tedbirler aldı.

Kürk giyilmesine karşı olduklarını dile getiren göstericiler, hayvan barınaklarıyla kafeslerin de yasaklanması, hayvanların da birer canlı olduğu ve onların da insanlar gibi özgür hareket etmeleri gerektiği yönünde slogan attı.

Lüks için acımasızca hayvanları katledenlerden yüksek miktarda paralarla alışveriş yapanları kınayan göstericiler, üzerlerine sürdükleri kırmızı boyayla ’kanlı katliam’ yapıldığına dikkat çekti.

Her yıl dünyada 60 milyon hayvanın kürkleri için öldürüldüğünü belirten göstericilerin yayınladığı bildiride, "Daha güzel kürkler elde edebilmek için kürk çiftlikleri kuruldu. Vizon yetiştirilen çiftliklerde tavuk ve domuzlar da bulunuyor. Uygulama ise oldukça dehşet verici” ifadeleri yer aldı. Bu tesislerde hayvanların genellikle elektrik kullanılarak katledildiği kaydedilen bildiride, ayrıca hayvanların küçük kafeslerde tutulduğu da bildirildi.

Göstericilerin yayınladığı bildiride, Avusturya, İngiltere, Portekiz, Lüksemburg ve Hırvatistan gibi ülkelerde kürk çiftliklerinin yasaklanmış olduğunu dikkat çekildi.