Park halindeki otomobile giren yılan itfaiye tarafından çıkartıldı

Samsun’da bir hastanenin bahçesindeki hemşireye ait park halindeki otomobilin arka sol çamurluğunun içine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Samsun’da bir hastanenin bahçesindeki hemşireye ait park halindeki otomobilin arka sol çamurluğunun içine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı hastanede görevli hemşire Neşe Aksu’nun park halindeki otomobilin içine yılan girdi. Otomobile yılan girdiğini fark eden vatandaşlar camda yazılı telefonu arayarak sahibine haber verdi. Aracının yanına gelen hemşire Neşe Aksu da durumu itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine gelerek önce yılanı çıkarmak için otomobilin sol arka lastiğini yerinden söktü. İtfaiye daha sonra da yaptıkları çalışma sonucu yılanın aracın çamurluğunun plastik aksamının içine girdiğini tespit etti. Elindeki aparatla yılanı yakalayamayan itfaiye görevlisi, eliyle yılanı tutup çekerek bulunduğu yerden alıp fırlattı. Yılan olay yerinden su birikintisinin içine girerek kaçtı.