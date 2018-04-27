Park halindeki tırdan 250 litre mazot çaldılar

Karabük’te kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki tırın yakıt deposunu boşalttılar.Olay, Öğlebeli Sanayi Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Ali Aytepe’ye ait 78 AP...

Karabük’te kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki tırın yakıt deposunu boşalttılar.

Olay, Öğlebeli Sanayi Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Ali Aytepe’ye ait 78 AP 752 plakalı park halindeki tırın yaklaşık 250 litrelik yakıt deposunu boşalttı. Sabah işe gitmek için aracın kontağını çeviren tır şoförü Aytepe, depodan mazot çalındığını anlayınca polise haber verdi. Yaklaşık 250 litre mazotunun çalındığını belirten Aytepe, “Akşam park ettiğim araçtan yakıtımın boşaltıldığını sabah aracımın kontağını çevirdiğimde fark ettim" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.