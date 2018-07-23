Parkta tacizciye meydan dayağı

Kırıkkale’de parkta bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından meydan dayağı atılarak polise teslim edildi.Olay, Kırıkkale Büyükşehir Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş sonrası evine giden...

Kırıkkale’de parkta bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından meydan dayağı atılarak polise teslim edildi.

Olay, Kırıkkale Büyükşehir Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş sonrası evine giden M.E. isimli kadına Emre K. tacizde bulundu. Kadının “imdat” çığlıklarını duyan Kırıkkale Belediyesinde görevli güvenlik personeli ve vatandaşlar, kadını şahsın elinden kurtardı. Emre K.’ya meydan dayağı atan vatandaşlar, daha sonra polise teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.