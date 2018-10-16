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16 Ekim 2018 Salı 07:05

Parkta uyuyan engelli vatandaşın telefonu çalındı

Adana’da park içerisinde uyuyan yürüme engelli bir kişi uyandıktan sonra telefonun çalındığını fark etti. Yürüme engelli vatandaş polise, “ Telefonumu istiyorum, o telefon benim için çok önemli” dedi.Olay, Seyhan İlçesi Merkez Park’ta...

Parkta uyuyan engelli vatandaşın telefonu çalındı
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Adana’da park içerisinde uyuyan yürüme engelli bir kişi uyandıktan sonra telefonun çalındığını fark etti. Yürüme engelli vatandaş polise, “ Telefonumu istiyorum, o telefon benim için çok önemli” dedi.

Olay, Seyhan İlçesi Merkez Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüme engelli Namık Yılmaz (46) park içerisinde, 3 tekerlekli motosikletinin üzerinde uyudu. Yılmaz bir süre sonra uyandı ve telefonunun olmadığı fark etti. Bunun üzerine park güvenliğine durumu bildirdi. Park güvenliği ise olay yerine polis ekiplerine çağırdı.

Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren kişi ve ya kişileri yakalama çalışmaları başlattı. Yılmaz bu sırada polis memurlarına,” Pahalı bir telefon değil ucuz telefon. Telefonumu istiyorum, o telefon benim için çok önemli” dedi.
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