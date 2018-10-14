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14 Ekim 2018 Pazar 12:38

Parmağı demir kapının korkuluğuna saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’da parmağı demir kapının korkuluklarına saplanan küçük çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed Aslan isimli...

Parmağı demir kapının korkuluğuna saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
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Şanlıurfa’da parmağı demir kapının korkuluklarına saplanan küçük çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed Aslan isimli çocuk kapı korkuluklarına tırmanmaya çalışırken parmağı kapıdaki demir korkuluğa saplandı. Çocuğu bu halde gören yakınları hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, acı çeken çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede kapının parmaklıklarını kesen itfaiye ekipleri, küçük çocuğu elindeki demir korkuluk ile birlikte sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk hastaneye götürüldü. Küçük Muhammed, kaldırıldığı hastanede yapılan operasyonla parmağına saplanan demir parçasından da kurtuldu.
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