Parmağı korkuluğa saplanan Suriyeli çocuk itfaiyeciye sarılarak ağladı

Şanlıurfa’da Suriye uyruklu küçük bir çocuğun parmağı demir korkuluğun sivri kenarına saplandı. Çevresinde herhangi bir yakını olmayan çocuk, kendisini kurtaran itfaiye erine sarılarak ağladı.

Şanlıurfa’da Suriye uyruklu küçük bir çocuğun parmağı demir korkuluğun sivri kenarına saplandı. Çevresinde herhangi bir yakını olmayan çocuk, kendisini kurtaran itfaiye erine sarılarak ağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Şair Nabi Makalesi’nde yaşandı. Yalnız başına oyun oynayan Suriye uyruklu küçük bir çocuğun parmağı demir korkuluğun sivri kenarına saplandı. Çocuğun ağlamasını duyan vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demir korkuluğu makas yardımıyla kesti. Parmağındaki demir parçasıyla ambulansa götürülmeye çalışılan çocuk, korku içerisinde etrafındakilere bir şeyler anlatmaya çalıştı. Hastaneye gitmek yerine başka bir yere gitmek istediği anlaşılan küçük çocuk, itfaiye eri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre ağlayan küçük çocuk, kendisini kurtaran itfaiye erine sarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

Suriyeli çocuğun kurtarıldıktan sonra hastane yerine annesinin yanına gitmek istediği öğrenildi.