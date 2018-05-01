ASAYİŞ:
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01 Mayıs 2018 Salı 15:56

Pastaneyi kundaklayan 2 kişinin simitçi olduğu ortaya çıktı

Samsun’da bir pastaneye benzin dökerek ateşe veren kundakçıların aynı mevkide simit fırını bulunan bir kişi ile arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslar polisteki sorgularının andından adliyeye sevk edildi.

Pastaneyi kundaklayan 2 kişinin simitçi olduğu ortaya çıktı
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Samsun’da bir pastaneye benzin dökerek ateşe veren kundakçıların aynı mevkide simit fırını bulunan bir kişi ile arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslar polisteki sorgularının andından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki bir pastanede önceki gece saat 00.54 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli ve yanlarında pompalı tüfek bulunan 2 kişi, pastanenin önüne gelip yanlarında getirdikleri 5 litrelik pet şişe içindeki benzini pastaneye dökerek ateşe verdi. Alevler bir anda etrafı sararken, kundakçılar panik içinde kaçtı. Alevler ise müdahalesiz söndü.

Dün sabah iş yerini açmaya gelen çalışanlar iş yerinin camında, duvarında ve önünde is ve kararma fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kar maskeli silahlı 2 kişinin kundaklama anının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiğini ortaya çıktı.

Olay, polis ekiplerine haber verildi. Polis iş yerinin yakınında içinde az miktarda benzin bulunan ve olayda kullanılan 5 litrelik pet şişeyi ele geçirdi. Ekipler, yaptığı araştırmada kundaklama olayına karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan ve kundaklama olayını arkadaşı Yaşar E. (33) ile birlikte gerçekleştiren Mehmet K.’nın (34) kundakladıkları pastanenin yakınındaki simit fırınının işletmecisi olduğu ortaya çıktı. Mehmet K.’nın, arkadaşı Yaşar E. ile birlikte alkol alıp 5-6 ay önce açılan pastanenin kendi işlerine zarar vereceği düşüncesi ile kundakladığı ileri sürüldü. Polisteki sorgulaması tamamlanan Mehmet K. ve Yaşar E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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