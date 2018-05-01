ASAYİŞ:
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01 Mayıs 2018 Salı 16:47

Pastaneyi kundaklayanlar serbest bırakıldı

Samsun’da bir pastaneye benzin dökerek ateşe veren 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki bir pastanede önceki gece saat 00.54 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli...

Pastaneyi kundaklayanlar serbest bırakıldı
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Samsun’da bir pastaneye benzin dökerek ateşe veren 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki bir pastanede önceki gece saat 00.54 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli ve yanlarında pompalı tüfek bulunan 2 kişi, pastanenin önüne gelip yanlarında getirdikleri 5 litrelik pet şişe içindeki benzini pastaneye dökerek ateşe verdi. Alevler bir anda etrafı sararken, kundakçılar panik içinde kaçtı. Alevler ise müdahalesiz söndü.

Kar maskeli silahlı 2 kişinin kundaklama anının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Polis kundaklama olayını arkadaşı Yaşar E. (33) ile birlikte gerçekleştiren simit fırını işletmecisi Mehmet K.’yi (34) gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Mehmet K. ve Yaşar E. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldılar.
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