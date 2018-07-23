Adana’da kızlı erkekli patenci grubunun halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk etmesi dikkat çekti.Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kızlı erkekli 4 kişilik patenci grubu gençler, caddede giderken bir özel halk otobüsünün arkasına tutundu. Kilometrelerce otobüse tutunarak yolculuk eden gençler canlarını hiçe saydı. Patenci gençler, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli yolculuklarına devam etti.
Patenci gençlerin ölümüne yolculuğu
Adana’da kızlı erkekli patenci grubunun halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk etmesi dikkat çekti.Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kızlı erkekli 4 kişilik patenci grubu gençler, caddede giderken bir...