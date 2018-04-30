ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:01

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Kayseri’de, patenli iki gencin, bir kamyonetin arkasına asılarak yolda ilerlemesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kayseri’de, patenli iki gencin, bir kamyonetin arkasına asılarak yolda ilerlemesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kayseri’de Sivas Caddesi’nde akşam saatlerinde çekilen görüntüde, iki patenli genç yoğun trafikte ilerleyen bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk etti. Vatandaşlar tarafından görüntülenen gençler arkasına asıldıkları kamyonetle yaklaşık 1.5 kilometre kadar gitti. Tehlikeye aldırmayan gençler, görüntüyü kaydeden vatandaşın da yüreğini ağzına getirdi.

Fevzi Çakmak Alt Geçidinde görüntülendiklerini fark eden patenli gençler alt geçit çıkışında kamyonete asılmayı bırakarak, trafikte ilerleyen araçlara aldırmadan gözden kayboldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku