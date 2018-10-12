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12 Ekim 2018 Cuma 14:19

Patlamada ölen kepçe operatörünün görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa Organize Bölgesi’nde kepçe ile kazı yapılırken daha önceki bir çalışmada patlamamış halde bırakıldığı tahmin edilen bir dinamitin patlaması sonucu hayatını kaybeden kepçe operatörünün daha önce kepçe kullanırken çekilmiş...

Patlamada ölen kepçe operatörünün görüntüleri ortaya çıktı
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Şanlıurfa Organize Bölgesi’nde kepçe ile kazı yapılırken daha önceki bir çalışmada patlamamış halde bırakıldığı tahmin edilen bir dinamitin patlaması sonucu hayatını kaybeden kepçe operatörünün daha önce kepçe kullanırken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi’nde iş makinesiyle kazı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Daha önceki bir kazıdan kaldığı tahmin edilen dinamitin patlaması sonucu kepçe operatörü Bedir Obuz (24), hayatını kaybetti.

Kepçe operatörüne ait son görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kepçe operatörü Bedir Obuz’un tırın üzerindeki kepçeyi kullanarak indirmeye çalıştığı gözlendi. Obuz’a ait bu görüntülerin yaklaşık bir yıl önce çekildiği öğrenildi.
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