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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:45

Patlayan trafo korkuttu

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezinde trafo patlaması çevredeki vatandaşlarda korkuya neden oldu.Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde kuşların tellere çarpması nedeniyle Gazibey Mahallesi ana elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlama...

Patlayan trafo korkuttu
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Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezinde trafo patlaması çevredeki vatandaşlarda korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde kuşların tellere çarpması nedeniyle Gazibey Mahallesi ana elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlama sesi, çevredeki vatandaşları korkuttu. Gazibey Mahallesi’nin birçok yerine ve Camiatik Mahallesi’nin bir kısmına elektrik verilemedi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin yoğun çalışması sonucunda arıza 3 saat sonra giderildi.
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