Patpat bahçeye yuvarlandı: 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde tarım aracı patpatın bahçede devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hoylu Mahallesi’nde Z.N. idaresindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi. Kazada sürücü Z.N ve aynı aracın üzerinde bulunan T.B yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Z.N.’nin hayati tehlikesi olduğu için Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.