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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:48

Patpat zeytin tarlasına uçtu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracının zeytin tarlasına uçması sonucu meydana gelen kaza, ucuz atlatıldı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde tarım aracı ’pat pat’, kırsal kesimde bulunan Zeytinli...

Patpat zeytin tarlasına uçtu
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracının zeytin tarlasına uçması sonucu meydana gelen kaza, ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde tarım aracı ’pat pat’, kırsal kesimde bulunan Zeytinli Hasanboğuldu yolu istikametine seyir halindeyken, zeytin çvalı yüklü römorkunun ayrılması ile zeytin tarlasına uçtu. İtfaiye ve 112 sağlık görevlilerinin ayakta müdahale ettiği kazadan işçiler, ufak sıyrıklarla kurtuldular. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

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