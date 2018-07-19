ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:56

Pazarda tezgah yeri kavgasında silahlar çekildi

Adana’da semt pazarında incir tezgahı yeri yüzünden iki pazarcı kavga edince olay yerine gelen polise pompalı tüfekli ve tabancalı karşı koyan şahıslar gözaltına alındı.

Pazarda tezgah yeri kavgasında silahlar çekildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adana’da semt pazarında incir tezgahı yeri yüzünden iki pazarcı kavga edince olay yerine gelen polise pompalı tüfekli ve tabancalı karşı koyan şahıslar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi Semt Pazarında iki pazarcı incir tezgahı yeri yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyünce diğer pazarcılar olay yerine polis çağırdı. Olay yerine gelen polis tarafları gözaltına almak isteyince bu kez de taraflar pompalı tüfek ve tabanca ile gözaltına alınmamak için polise direndi. Bir süre havaya ateş ederek gözaltına alınmak istemeyen şahıslar polisin biber gazı kullanmasıyla etkisiz hale getirildi. Zanlılar daha sonra gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Bu arada pazarda bulunan şahısların akrabası polise hakaret etti. Polis bunun üzerine bu şahsı da gözaltına almak isteyince şahıs polise karşı koydu. Polis pazarda yaşanan kovalamanın ardından şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alınırken pazara gelen vatandaşlar olaydan dolayı tedirgin oldu. Polis olaylarla ilgili çalışma başlattı. Pompalı tüfek ve tabancaya da el konuldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku