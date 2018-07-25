Pendik’te bankadan çıkan şahsı darp edip çantasını çalan şahıslar kamerada

Pendik’te banka şubesinden çıkan bir kişiyi darp ederek çantasını çalan şahısların lüks araçla kaçma anı kameralara yansıdı.

Olay, Pendik’te Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İçinde 5 bin 600 lira bulunan çantayla bankadan çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, kendisini takip eden kişilerin saldırına uğradı. Şahsı darp ederek elindeki çantayı çalan zanlılar, lüks bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Çantasını vermemek için uzun süre direnen şahıs ise hırsızların peşinden koştu. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.