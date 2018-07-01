Pendik’te resmi ve özel belgede sahtecilik yapan dolandırıcılara operasyon

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli illerde resmi ve özel belgede sahtecilik yaparak vatandaşlar ile kamu kurumlarını dolandıran 5 zanlı yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli illerde resmi ve özel belgede sahtecilik yaparak vatandaşlar ile kamu kurumlarını dolandıran 5 zanlı yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli illerde resmi ve özel belgede sahtecilik yaparak vatandaşlar ile kamu kurumlarını dolandıran, tefecilik yapan ve silahla yaralama olaylarına karışan şahıslar tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şahısların ikametlerine ulaşan polis ekipleri Pendik’te 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtları da bulunan F.Y., A.Y, A.K., B.D. ve M.T. isimli 5 zanlı yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.