ASAYİŞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:20

Pervari’de kaybolan Salih Ural bulundu

Siirt’in Pervari ilçesinde bahçeye ot toplamaya giden ve 4 gün boyunca haber alınamayan Salih Ural bulundu. Kayıp çocuğun 4 gün boyunca ot ve yabani meyve yiyerek hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Pervari'de kaybolan Salih Ural bulundu
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Siirt’in Pervari ilçesinde bahçeye ot toplamaya giden ve 4 gün boyunca haber alınamayan Salih Ural bulundu. Kayıp çocuğun 4 gün boyunca ot ve yabani meyve yiyerek hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Pervari ilçesi Güleçler köyü mülki sınırları içerisinde ikamet edan Salih Ural (15) isimli çocuk 1 Temmuz 2018 günü saat 17.00 sıralarında eve dönmemesi sonucu ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulmuştur. Pervari ilçemiz Güleçler köyünde ikamet eden Salih Ural jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve vatandaşların 4 günlük yoğun aramaları sonucunda saat 18.00’da sağ olarak köyün üst bölgesinde bulunmuştur. Kayıp çocuk Salih Ural ile ilgili olarak Siirt İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpeği ve sorumlusu, Pervari Asayiş Komutanlığından 37 personelle 3 komando timi, Merkez Jandarma Komutanlığından 2 JİG timi, 2 adet Uçan Göz (Drone), 50 güvenlik korucusu ve köy halkından yaklaşık 100 kişi ile Siirt İl AFAD Müdürlüğü ekipleri arama faaliyetine dahil olarak, kayıp çocuk Salih Ural sağ olarak bulunmuştur. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kayıp çocuk Salih Ural tedavi altına alınmıştır" denildi.

Öte yandan, Ural’ın kaybolduğu gün ailesiyle tartıştığı ileri sürüldü. Ural’ın hayatta kalmak için 4 gün boyunca ot ve çeşitli yabani meyveler yediği de öğrenildi.
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