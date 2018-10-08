Peynir bidonlarındaki eroin ele geçirildi

İstanbul Silivri’de uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan depoya ve otomobile düzenlenen operasyonda, kullanıcıda halüsinasyona neden olan metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ve kimyasalları ele geçirildi. Beykoz’da ise peynir bidonlarına gizlenmiş 38 kalıp eroin bulundu.

İstanbul Silivri’de uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan depoya ve otomobile düzenlenen operasyonda, kullanıcıda halüsinasyona neden olan metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ve kimyasalları ele geçirildi. Beykoz’da ise peynir bidonlarına gizlenmiş 38 kalıp eroin bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2-4 Ekim tarihleri arasında çeşitli ilçelerde peş peşe operasyonlar düzenledi. Bir şebekenin Silivri’de kiraladıkları depoyu uyuşturucu imalathanesi olarak kullandıkları istihbaratı üzerine çalışma başlatan polis, sözkonusu adrese ve şebekeye ait bir otomobile eş zamanlı baskın düzenledi.

Silivri’de evin banyosuna uyuşturucu düzeneği kurmuşlar

Uyuşturucu imalathanesine ve otomobile düzenlenen operasyonda, kullanıcıda halüsinasyonlara neden olan metamfetamin denen yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ve kimyasallar ele geçirildi. Uyuşturucu şebekesi üyelerince aynı adreste evin banyo bölümüne kurulan uyuşturucu düzenekleri görenleri şaşkına çevirdi.

Emniyet güçlerinin Beykoz’da bir başka adrese gerçekleştirdikleri baskında ise içi lor dolu peynir bidonlarına gizlenmiş 38 kalıp eroin bulundu. Baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Operasyonlar polis kameraları tarafından da görüntülendi.