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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:09

Peynir bidonu içerisinden uyuşturucu çıktı

Silivri’de uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan depoya ve otomobile düzenlenen operasyonda, kullanıcıda halüsinasyonlara neden olan metamfetamin denen sentetik uyuşturucu ve kimyasalları ele geçirildi. Beykoz’da ise peynir bidonlarına gizlenmiş 39 kalıp eroin bulundu.

Peynir bidonu içerisinden uyuşturucu çıktı
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Silivri’de uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan depoya ve otomobile düzenlenen operasyonda, kullanıcıda halüsinasyonlara neden olan metamfetamin denen sentetik uyuşturucu ve kimyasalları ele geçirildi. Beykoz’da ise peynir bidonlarına gizlenmiş 39 kalıp eroin bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2-4 Ekim tarihleri arasında Silivri ve Beykoz’da peş peşe operasyonlar düzenledi. Bir şebekenin Silivri’de kiraladıkları depoyu uyuşturucu imalathanesi olarak kullandıkları istihbaratı üzerine çalışma başlatan polis, söz konusu adrese ve şebekeye ait bir otomobile 2 Ekim’de eş zamanlı baskın düzenledi.

Silivri’de evin banyosuna uyuşturucu düzeneği kurmuşlar

Uyuşturucu imalathanesine ve otomobile düzenlenen operasyonda, 114 bin 500 gram metamfetamin üretiminde kullanılan sıvı halde kimyasal madde, 23 kilo 500 gram katı kimyasal madde, 99 adet ‘Thyromazol-Actived’ denen uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan makineler ele geçirildi. Söz konusu uyuşturucu maddenin, kullanıcıda halüsinasyonlara neden olduğu öğrenilirken, Şebeke üyelerinin evin banyo bölümüne uyuşturucu düzenekleri kurdukları gözlendi. Olayla bağlantılı olarak Ş.B.S. (41), S.G. (42), A.Y. (19) ile Özbekistan uyruklu S.A. (27) gözaltına alındı.

Polisin düzenlediği ikinci operasyon, 4 Ekim’de Beykoz’da bir kargo şirketine gerçekleştirildi. Van’dan içi lor dolu peynir bidonlarına gizlenmiş eroin sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan narkotik polisi, kargo şubesine düzenlenen baskında 4 ayrı bidon içine zulalanmış 39 kalıp halinde 20 kilonun üzerinde eroin bulundu. Operasyonda, uyuşturucu ile bağlantıları tespit edilen D.D. (23), T.D. (21), R.D. (24), A.C. (31), N.T. (31) ve Y.C. (31) adlı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yakalanan 10 şüpheliden 9’u tutuklandı

Her iki operasyonda gözaltına alına biri Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 10 şüpheli Vatan CaddesiCaddesi’nde bulunan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’su uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan Özbek asıllı S.A. serbest bırakıldı. Öte yandan her iki operasyonun baskın anı polis kameraları tarafından da görüntülendi.
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