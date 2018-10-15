Pideci kardeşler cinayette azmettirici çıktı

Denizli’de yaşadığı evin balkonunda öldürülen 61 yaşındaki engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar’ın, kiracıları tarafından azmettirildiği ve 2 çalışan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadının 7 bıçak darbesi ile katledildiği öğrenildi.

Denizli’de yaşadığı evin balkonunda öldürülen 61 yaşındaki engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar’ın, kiracıları tarafından azmettirildiği ve 2 çalışan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadının 7 bıçak darbesi ile katledildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesinin Gökpınar Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, tek başına yaşayan ve engelli olduğu belirtilen emekli öğretmen Hamide Çavdar’ın (61) sabaha karşı dairesinden bağrışmalar geldiğini duyan komşuları, durumu polise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye giremeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2. kattaki daireye balkondan merdiven yardımıyla girmek isteyince talihsiz kadının balkonda kanlar içerinde yatan cesedini gördü. Ardından eve giren ekipler kapıyı açarak 112 acil servis ekiplerinin eve girmesini sağladı. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde Çavdar’ın öldüğünü belirledi.

Olayın ardından inceleme başlatan ekipler cinayet zanlısı olarak kadının kiracısı olan pideci kardeşler Hayati Y. (22), Onur Y. (19) ile yanlarında gayri resmi çalışan ve 17 yaşında olan Halil İbrahim Y. ve Mücahit A.’yı gözaltına aldı.

Teminat parasını cinayetin işlenmesi için ikna yöntemi olarak kullandılar

Soruşturmayı derinleştiren ekipler kan dondurucu detaylara ulaşırken, cinayetin pidece kardeşlerin yaklaşık 2 yıl önce Fatih Mahallesi’nde tuttukları ve Çavdar’a ait olan iş yeri için verdikleri 22 bin TL’lik teminat parası yüzünden işlendiği ortaya çıktı. Cinayeti azmettiren Hayati Y. (22), Onur Y.’nin yanlarında gayri resmi çalışan Halil İbrahim Y. ve Mücahit A.’yı, teminat parasını kendilerine verileceği yönünde taahhütte bulunarak cinayeti işlemelerine ikna ettikleri iddia edildi.

Kadının 7 defa bıçaklandığı ortaya çıktı

Olay gecesi 4 şüphelinin cinayetin işlendiği binanın önüne araçla gittikleri ve pideci kardeşleri araçta oturup beklerken, Halil İbrahim Y. ve Mücahit A.’nın ise başlarına motosiklet kaskı ve kar maskesi geçirerek binanın altında iş yerinin çatısından yürüyüp klima motoruna tırmanarak balkona girdikleri kaydedildi. Katil zanlılarının Çavdar ile balkonda karşılaştıkları ve talihsiz kadını 7 defa bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Zanlıların Çavdar’ı, 2 defa vücudunun öne tarafından bıçakladıkları, 5 bıçak darbesini ise sırtına attıkları belirtildi.

Baskında cinayet işlendiği bıçak da bulundu

Cinayetin ardından olay yerinden geldikleri araçla kaçan zanlıların daha sonra pideci kardeşlerin Fatih Mahallesi’ndeki çatı katından oturdukları daireye gittikleri öğrenildi. Zanlılar önceki gece geç saatlerde polis tarafından eve yapılan baskın ile yakalanırken, ayrıca evde yapılan aramalarda cinayette kullanılan bıçak ile motosiklet kaskı ve kar maskesinin de ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Cinayet zanlıları gazetecilerin sorularını böyle yanıtladı

Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan 4 şahıs ayrı ayrı araçlarla adliyeye getirildiler. Zanlılardan azmettirici olduklarını öne sürülen pideci kardeşlerden Onur Y., gazetecilerin "neden yaptınız, cinayeti siz mi işlediniz?" sorularını ise, “Hayır ağabeyi. Biz yapmadık ağabeyi” diye yanıtladı. Adliyeye giriş esnasında pideci 2 kardeş yüzlerini kapatmazken, cinayeti işleyen Halil İbrahim Y. ve Mücahit A.’nın ise kıyafetleri ile yüzlerini kapatmaları dikkatlerden kaçmadı.

Kadın ölmeden önce petrol ofisi çalışanlarından yardım istedi

Bıçaklanan Çavdar’ın son anlarında oturduğu binanın yanındaki petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan bir kişinin ismini bağırarak yardım istediği de kaydedildi. Sesi duyan çalışanların ise kadının balkondan aşağı düştüğünü düşünerek 112 acil servise haber verdikleri bildirildi. Olayın cinayet olduğu ise itfaiye merdiveni yardımı ile eve giren ekipler tarafından anlaşıldı.