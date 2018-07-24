Piramit yapı sisteminden haksız kazanç sağlayan suç örgütü çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla piramit yapı sistemi üzerinden 1 milyon 200 bin TL haksız kazanç sağlayan suç örgütünü çökertti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla piramit yapı sistemi üzerinden 1 milyon 200 bin TL haksız kazanç sağlayan suç örgütünü çökertti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sonucu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütü tarafından TurkeyMMM adı altında piramit yapı sistemi kurulduğunu belirledi. Bu sistem ile vatandaşlara yüksek kazanç vaadinde bulunulduğu ve üyelik işlemlerinin www.turkeymmm.net isimli internet sitesi üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Sisteme üyelik yapan katılımcıların yatırmak istedikleri paraları suç örgütüne ait kripto para cüzdanlarına gönderdikleri sistemde belirli bir üye katılımı sağlandıktan sonra suç örgütü tarafından kripto paraların sıfırlanarak zarara uğratıldıkları saptandı. Suç örgütünün bu yöntemle şu ana kadar 1 milyon 200 bin TL civarında haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı.

16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu soruşturması yapılan suç örgütünün en üst düzey yöneticisi Rus kökenli Sergey Mavrodi, suç örgütünün lider, yönetici ve üye kadrolarında 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 33 şüpheli şahıs tespit edildi. 10 Temmuz günü İstanbul, Eskişehir Antalya, Mersin, Düzce, İzmir, Tekirdağ Bursa, Hatay, Konya, Zonguldak, Denizli, Muğla, Diyarbakır, Ankara, Sivas ve İzmir olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar gerçekleştirildi. Toplamda 30 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 31 adet dizüstü bilgisayar, 42 adet cep telefonu, 8 adet Tablet, 25 USB bellek, 12 adet sabit disk, 12 adet hafıza kartı, 49 adet sim kart, 8 CD, 12 adet sabit disk, 8 adet harici disk ve çok sayıda suçla alakalı doküman ele geçirildi.

Yakalanan 30 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Temmuz günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Suç örgütü lider ve yönetici kadrolarından 7 şahıs hakkında tutuklama, 23 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.