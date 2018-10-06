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06 Ekim 2018 Cumartesi 19:14

Pırlanta yüzük kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 Ekim’de kuyumcuya giderek el çabukluğu ile yüzük çalan ve daha sonra yakalanacağını anlayınca yutan İrlandalı turistin vücudundaki 40 bin dolarlık pırlanta yüzük, kolonoskopi işlemiyle çıkarıldı.

Pırlanta yüzük kurtarıldı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 Ekim’de kuyumcuya giderek el çabukluğu ile yüzük çalan ve daha sonra yakalanacağını anlayınca yutan İrlandalı turistin vücudundaki 40 bin dolarlık pırlanta yüzük, kolonoskopi işlemiyle çıkarıldı.

Pırlanta yüzüğü yutan İrlandalı turist Lan Campell’in (54) midesindeki pırlantanın doğal yollardan çıkması beklendi fakat doğal yollardan çıkmayınca kendi isteği doğrultusunda özel hastanede kolonoskopi işlemi uygulandı. Kolonoskopi işlemi sonrası pırlanta yüzük çıkarılarak kuyumcuya teslim edilecek.

İrlandalı turist polis tarafından gözetim altında tutulurken, önümüzdeki günlerde sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
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