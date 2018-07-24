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24 Temmuz 2018 Salı 09:31

Pırlanta yüzükle yakalandılar

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık olayına karışan 3 kişi pırlanta yüzük ve parayla yakalandı.

Pırlanta yüzükle yakalandılar
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık olayına karışan 3 kişi pırlanta yüzük ve parayla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seğmenler Mahallesi’nde evden hırsızlık olayına karışan S.G, S.G ve G.A isimli şahıslar çaldıkları 1 adet altın pırlanta yüzük ve bin 400 TL para ile birlikte yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Bahçelievler Mahallesi’nde bir pasajın içinde saklanan şahıs emniyet ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu kullandığı uyuşturucu maddeyle yakalandı. İsminin C.Ş olduğu öğrenilen şahıs Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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