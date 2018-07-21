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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:19

PJAK, Irak-İran sınırındaki saldırıyı üstlendi

Terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK, Irak-İran sınırında 11 İranlı askerin öldüğü saldırıyı üstlendi.

PJAK, Irak-İran sınırındaki saldırıyı üstlendi
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Terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK, Irak-İran sınırında 11 İranlı askerin öldüğü saldırıyı üstlendi.

Bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran sınırında düzenlenen saldırıyı üstlenen PJAK yayınladığı bildiride, 15 İran Devrim Muhafızı askerinin ölümü ve 5 ayrı muhafızın yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının İran istihbaratının 3 gün önce Süleymaniye kentine bağlı Pencevin kasabasında 3 örgüt üyesinin ölümüyle sonuçlanan operasyonuna karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

İran’ın batısındaki Merivan kenti Valisi Muhammed Şefii, IKBY-İran sınırında silahlı gruplarla İran Devrim Muhafızları arasında bugün çıkan çatışmada 11 askerin ölüğünü ve 8 ayrı askerin de yaralandığını duyurmuştu.
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