ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:40

PKK yandaşlarından İsveçliye linç girişimi

İsveç’te terör örgütü PKK yandaşları, İsveçli bir vatandaşa linç girişiminde bulundu. Saldırıya uğrayan İsveçli, saldırganlara dava açacağını söyledi.

PKK yandaşlarından İsveçliye linç girişimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İsveç’te terör örgütü PKK yandaşları, İsveçli bir vatandaşa linç girişiminde bulundu. Saldırıya uğrayan İsveçli, saldırganlara dava açacağını söyledi.

İsveç’in Göteborg kentinde 1 Mayıs kutlamalarında yürüyüş yapan PKK/YPG yandaşları, bir İsveçliye linç girişiminde bulundu. İsveçli vatandaş, saldırganlardan davacı olduğunu söyledi. Hastanede tedavi altına alınan ve başına yedi dikiş atıldığını ifade eden 28 yaşındaki İsveçli, İsveç basınına yaptığı açıklamada ’aktivist Ulle’ diye hitap edildiğini belirtti. 8-9 kişi tarafından ölesiye darp edildiğini kaydeden İsveçli, “Sadece İspanya İç Savaşı’nda milliyetçi güçlere önderlik eden İspanyol general ve devlet adamı Francisco Franco’nun tişörtünü üzerimde görünce bana saldırdılar. Ben hiç kimseye fiziki bir saldırı gerçekleştirmedim” dedi. Saldırganın bulunması gerektiğini kaydeden İsveçli, polisi pasif tutumundan dolayı eleştirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku