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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:44

PKK zihinsel engelli genci katletti

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından öldürülen baba ve oğlunun 9 gün önce geldikleri köyde kayıplara karıştığı ve oğulun zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.

PKK zihinsel engelli genci katletti
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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından öldürülen baba ve oğlunun 9 gün önce geldikleri köyde kayıplara karıştığı ve oğulun zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.

Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde baba Remzi Güler (48) ve oğlu Mahmut Güler’in (24), terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Güler ailesinin yakınlarından edinilen bilgilere göre, kısa süre önce Silvan ilçesi Cami Mahallesi’nden Kale Mahallesi’ne taşınan aileden baba Remzi Güler, 9 gün önce, zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler’i de yanına alarak, Lice ilçesindeki bahçelerini sulamaya gitti. Sonraki gün akşam saatlerine kadar baba ve oğuldan haber alamayan aile, Lice’deki bahçelerine bakmaya geldi. Ancak baba ve oğula rastlamayan aile, yakınlarına haber vererek Remzi ve Mahmut Güler’i aradı. 9 gün boyunca izleri bulunmayan baba ve oğulun cesedi, bugün 13.00 sıralarında, ateşli silahla vurulmuş şekilde bulundu. Cesetlerin, kaldırıldıkları Lice Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri sürüyor.
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