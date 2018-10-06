PKK/KCK terör örgütünün Türkiye genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da arasında bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.
IHAAW115051-ASA/06-10-2018 - PKK/KCK terör örgütünün Türkiye genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da arasında bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı. 06.10.2018 11:50:51 TSI NNNN