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19 Kasım 2017 Pazar 19:17

PKK’lı terörist her yerde aranıyor

Emniyet ve istihbarat birimleri, İstanbul’da eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK üyesi "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı adlı erkek teröristin yakalanması için harekete geçti.

PKK'lı terörist her yerde aranıyor
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Emniyet ve istihbarat birimleri, İstanbul’da eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK üyesi "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı adlı erkek teröristin yakalanması için harekete geçti.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele ve İstihbarat polisi, bölücü terör örgütü PKK’nın kırsal kadrosunda yer alan ‘Baver’ kod adlı Yunus Sanamalı’nın sansasyonel eylem için bir süre önce İstanbul’a geldiğini tespit etti. Arama çalışmaları devam eden ‘Baver’ kod adlı teröristin yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve sürekli yer değiştirdiği belirlendi. Her yerde aranan terörist Yunus Sanamalı’nın fotoğrafı basınla paylaşıldı.

Yetkililer şüpheli gören şahsın polise ihbarda bulunması konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, dün bu teröriste yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 14 kişi yakalanmış, zanlılardan 6’sı tutuklanmıştı.

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