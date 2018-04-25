PKK’lı teröristlere ait 10 hedef imha edildi

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 10 hedef imha edilmiştir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 10 hedefin imha edildiğini açıkladı.TSK’dan yapılan yazılı açıklamada,...

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