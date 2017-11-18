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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:47

PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 tutuklama

Kars’ta PKK/KCK’nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi’ne (DGH) yönelik yapılan operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 tutuklama
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Kars’ta PKK/KCK’nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi’ne (DGH) yönelik yapılan operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Kars merkezli Şanlıurfa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüpheli 7 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5’i ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. 2 şüpheli ise, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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