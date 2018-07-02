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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:35

Plajda kalp krizi geçiren Rus turist öldü

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde bulunan bir otelin plajında kalp krizi geçiren Rus turist hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Rusya’dan Manavgat’a eşi ile tatile gelen 70 yaşındaki Rus Turist Sergei Rıabtcev konakladığı Manavgat’ın...

Plajda kalp krizi geçiren Rus turist öldü
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Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde bulunan bir otelin plajında kalp krizi geçiren Rus turist hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Rusya’dan Manavgat’a eşi ile tatile gelen 70 yaşındaki Rus Turist Sergei Rıabtcev konakladığı Manavgat’ın Çenger Mahallesindeki bir otelin plajında kalp krizi geçirdi. Rus, turist plajda yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığını Özel Side Anadolu Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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