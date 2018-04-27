Plajda yoğun güvenlikli yıkım

Giresun’un Keşap ilçesinde doğal güzelliğinin yanı sıra efsanesiyle de ünlü Asarkaya Aile Plajı’ndaki restoran ve kafeteryaya ait yapılar ‘kaçak’ olduğu gerekçesiyle yıkıldı.Giresun’un önemli plajlarından biri olan Asarkaya Plajı’ndaki...

Giresun’un Keşap ilçesinde doğal güzelliğinin yanı sıra efsanesiyle de ünlü Asarkaya Aile Plajı’ndaki restoran ve kafeteryaya ait yapılar ‘kaçak’ olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Giresun’un önemli plajlarından biri olan Asarkaya Plajı’ndaki işletmeye Kaymakamlık tarafından yıkım kararı çıkarıldı. Yıkım yapılacak alana çok sayıda jandarma ve iş makineleri gönderildi. İlçenin Asarkaya Plajı’ndaki işletmeyi yıkıma gelen ekipler kısa süreli, halkın tepkisiyle karşılaştılar. Yıkıma gelen iş makinelerinin ve Kolluk Kuvvetleri’nin sayısının çok olması halkın tepkisine neden oldu.

Plajın işletmecisi Evren Şahin, 5 yıldır hizmet verdiğini ve ruhsatlı vergi mükellefi olduğunu söyleyerek yıkıma tepki gösterdi. Şahin “Biz turizm adına bir işletme yaptık ve buraya beş yıl önce valilik, belediye müsaade etti ama bugünkü kaymakam tarafından ne ruhsatımız ne de vergi mükellefi olmamız çözüm olmadı. Hatta yıkım öncesinde ne bir tebligat ne de bir mahkeme kararı gibi durumda tebliğ edilmedi. Bir sabah onlarca jandarma aracıyla yüzden fazla jandarma iş makinalarıyla gelip işletmemizi yerle bir etti. Bu duruma başka yetkililerde bir anlam veremedi. Hatta işletmemizin bir bölümü de özel şahıstan kiralanmış mülkiyettir. Bizim amacımız Gresun’un en güzel doğal plajını turizme kazandırmaktı. Bu amaçla bir yatırım yapmıştık ama görüyoruz ki hata yapmışız” diye tepkisini dile getirdi.

Keşap Kaymakamlığı tarafından ise Kaymakam Rasim Belge’nin izinde olduğu ifade edilerek herhangi bir açıklama yapılmadı.